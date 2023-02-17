Захарова ответила Суркову на слова о Минских соглашениях Захарова: инициатором резолюции по Минским соглашениям был глава МИД России Сергей Лавров

Фото: MFA Russia / Global Look Press

Представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что инициатором резолюции по Минским соглашениям на самом деле был глава МИД России Сергей Лавров, а не бывший помощник президента России Владислав Сурков, как он ранее утверждал. Так она прокомментировала заявление бывшего помощника президента России Владислава Суркова, который сказал, что работал над Минскими соглашениями исходя из того, что их никто не будет выполнять.

Все разговоры о том, планировала Россия выполнять минские договоренности или не планировала, разбиваются о факт — лично Сергей Лавров инициировал разработку резолюции СБ ООН, делающей их выполнение обязательным, — написала Захарова.

Подписчики дипломата согласились с ее мнением и отметили, что Запад уже давно признал, что ничего не собирался исполнять в рамках договоренностей.

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что подписание Минских соглашений в 2014 году позволило Украине провести реформу в вооруженных силах и сформировать коалицию против России. Он при этом не стал уточнять причину, по которой киевские власти отказывались выполнять подписанные соглашения.

Перед этим экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель была права, когда назвала заключение Минских соглашений в 2014 году «попыткой дать Киеву время для того, чтобы стать сильнее». По его словам, геополитическая ситуация после 2014 года не была благоприятной для Украины, а Запад нуждался в передышке.

В свою очередь Борис Джонсон заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине представлял собой дипломатическую имитацию. По мнению экс-премьера, процесс урегулирования конфликта в Донбассе, включавший Минские соглашения, «никуда не двигался». Политик отметил в этой связи, что санкции в отношении России следовало ввести еще в 2014 году.