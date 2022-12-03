Захарова отреагировала на слова Нуланд о Путине Захарова: Россия всегда говорила о необходимости предотвратить ядерную войну

Фото: MFA Russia/Global Look Press

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что президент России якобы решил не использовать ядерное оружие в ходе спецоперации из-за жёстких предупреждений Запада. Сами раздули выдуманную угрозу и сами ее опровергают, отметила она в Telegram.

Нуланд ранее поделилась своим мнением в Киеве, заметив, что Москва после предупреждений выбрала другое оружие, разбивая энергетическую инфраструктуру Украины.



Захарова подчеркнула, что ядерный удар в Москве никто и не планировал. Позицию России о предотвращении ядерной войны в МИД много раз разъясняли, добавила она.

Что же до «неприемлемости ударов по энергосистеме», то не Нуланд мир учить — больше энергосетей, чем уничтожили США, уничтожали только США и НАТО вместе. В этом и пресс-секретарь НАТО Джейми Шиа признавался во время бомбардировок Югославии, о чём я недавно писала, — указала Захарова.

Ранее Мария Захарова заявила, что НАТО не заинтересовано в разрешении конфликта на Украине. Она пояснила, что страны НАТО пытаются «обвинить Москву в преступных деяниях, бесчинствах, совершаемых ВСУ при тотальном попустительстве западных спонсоров киевского режима».