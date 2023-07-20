Захарова оценила шансы на удачную организацию в Москве встречи по Карабаху Захарова: вероятность проведения трехсторонней встречи по Карабаху в Москве очень высока

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Вероятность того, что в Москве в обозримом будущем удастся организовать встречу глав дипломатических ведомств России, Азербайджана и Армении, очень высока, заявила NEWS.ru представитель МИД Мария Захарова. Она отметила, что конкретная дата переговоров будет определена позднее.

Шансы очень хорошие. Как только мы получим от экспертов, которые занимаются проработкой такой встречи, конкретную фактуру по датам, мы обязательно поделимся, — сообщила Захарова.

В свою очередь глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил в беседе с NEWS.ru, что необходимость в предстоящей встрече очень высокая. Он отметил, что она нужна для того, чтобы преодолеть разногласия в подходах и оценках по урегулированию и выполнению условий трехстороннего соглашения.

Депутат согласился с оценкой Захаровой о высокой вероятности успешной организации встречи.

15 июля МИД России предложил министрам иностранных дел Армении и Азербайджана провести встречу в Москве для обсуждения договоренностей и последующего подписания мирного договора. В заявлении ведомства говорится, что Россия настроена примирить два государства и способствовать нормализации жизни в Карабахе.

17 июля в Ереване заявили, что не получали от Москвы приглашений на трехстороннюю встречу с Азербайджаном. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД республики Ани Бадалян изданию News.am. На просьбу прокомментировать заявление российского дипломатического ведомства она уточнила, что не имеет дополнений.

15 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер Армении Никол Пашинян провели трехстороннюю встречу с главой Евросовета Шарлем Мишелем в Брюсселе. Стороны условились ускорить работу по урегулированию отношений между Баку и Ереваном. Переговоры длились около трех часов. По словам Мишеля, встреча была плодотворной.