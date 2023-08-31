Захарова объяснила причины изначального согласия России на зерновую сделку Захарова: Россия пошла на зерновую сделку ради помощи нуждающимся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия пошла на участие в зерновой сделке ради помощи нуждающимся и вывода российского зерна на рынок, рассказала в беседе с «360» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, пакетное соглашение, предложенное генсеком ООН Антониу Гутерришем, давало возможность обойти санкционные ограничения.

Это действительно был шанс при наличии воли ООН, о которой она говорила устами Гутерриша и других, пробиться сквозь нелегитимные, незаконные американские и еэсовские санкции. Потому что было заявлено, что все это делается ради нуждающихся. И во-вторых, потому что это был способ, чтобы российская продукция прошла на рынки, — объяснила дипломат.

Она также напомнила, что Россия со своей стороны приложила максимум усилий для реализации этой сделки, выступая при этом не в качестве игрока, а в роли ответственного исполнителя этого пакетного соглашения. Однако, по словам Захаровой, сегодня возникает вопрос, смогла ли ООН искренне и честно использовать все инструменты, всю волю, все усилия для реализации сделки.

Дипломат также подчеркнула, что уже по нынешним шагам можно будет проследить, насколько секретариат ООН искренен в желании реанимировать зерновую сделку.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа высказал мнение, что Россия не станет возобновлять зерновую сделку, однако власти рассматривают возможные альтернативы без участия Украины. По его словам, самыми жизнеспособными вариантами являются поставки продовольствия в бедные страны через Турцию и Египет.