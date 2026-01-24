Захарова объяснила, на каком уровне находятся отношения России и Китая Захарова: дружба России и КНР живет не на бумаге, а в ответственности за будущее

Дружба между Россией и Китаем существует не только на бумаге, но и проявляется в живом общении, взаимном уважении и общей ответственности за будущее, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в преддверии Нового года по восточному лунному календарю. В Telegram-канале она написала, что отношения с КНР находятся на самом высоком уровне за всю их историю.

Каждый раз, переступая порог посольства на улице Дружбы [в Москве], понимаешь: российско-китайская дружба существует не только на бумаге и в формулировках документов, но проявляется и в живом общении, взаимном уважении и общей ответственности за будущее, которое мы продолжаем строить вместе, — отметила Захарова.

Ранее депутат Госдумы Юрий Афонин отмечал, что прочные союзнические отношения между Россией и США маловероятны. По его мнению, в «погоне за этим миражом» Москва потеряла бы настоящих стратегических партнеров — прежде всего Китай, с которым у РФ самый большой объем экономических связей, и КНДР, чьи солдаты сражались за освобождение Курской области.