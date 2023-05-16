Захарова объяснила, для чего европолитики вводят вредные для ЕС санкции Захарова: представители ЕС готовы рисковать здоровьем граждан ради своих интересов

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

Мария Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила в эфире телеканала «Звезда», что представители Евросоюза готовы рисковать здоровьем собственных граждан ради своих личных интересов, не говоря уже об экономических последствиях для народа. Дипломат сделала такое высказывание на фоне планов ЕС ввести новые торговые санкции в отношении Москвы. По ее словам, принятые ограничения отразились в том числе на странах Европы.

Дипломат напомнила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала в коррупционный скандал, связанный с закупкой Евросоюзом вакцин.

Если они даже по вопросу собственного здоровья, благополучия здравоохранения готовы идти на должностные преступления, колоссальные коррупционные сговоры <...> и рисковать здоровьем собственного населения, то что вы хотите от них в морально-этическом или даже правовом измерении, — сказала Захарова.

Упомянутый инцидент произошел в 2021 году. Тогда издание The New York Times сообщило о переписке фон дер Ляйен с главой корпорации Pfizer о заключении контракта на закупку 1,8 млрд доз вакцин. Журналисты обратились в Еврокомиссию с просьбой обнародовать сообщения, однако им было отказано. После этого омбудсмен ЕС Эмили О’Рейли раскритиковала действия Еврокомиссии.

Ранее Захарова заявила, что спонсоры руководства Украины и те, кто оправдывает его действия, являются пособниками террористов. Так она прокомментировала заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к терактам в РФ. Захарова допустила, что в ООН вновь не обратят внимания на слова украинского военачальника.

Также Захарова отметила, что созданный ЦРУ Telegram-канал для вербовки россиян является удобным ресурсом для получения информации об обращениях, поступающих в американское ведомство.