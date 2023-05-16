«В ООН опять не заметят?»: Захарова о признании Буданова в терактах Захарова назвала пособниками террористов тех, кто оправдывает действия киевского режима

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Спонсоры руководства Украины и те, кто оправдывает его действия, являются пособниками террористов, написала представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала заявление главы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова о причастности Киева к терактам в РФ. Захарова допустила, что в ООН вновь не обратят внимания на слова украинского военачальника.

Буданов, отвечая на вопрос, сможет ли Киев достать Владимира Соловьева или Александра Дугина, заявил: «Мы достали уже многих, в том числе публичных и медийных личностей». Террористы. Те, кто оправдывает киевский режим и его спонсирует, — пособники террористов. В ООН опять не заметят? — написала Захарова.

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател ранее заявил, что США не потворствуют убийству мирных жителей ни в России, ни на Украине. Так он отреагировал на заявление Буданова о том, что Киев готов убивать россиян по всему миру.

Ранее Лефортовский суд Москвы заочно арестовал Будaнова. Он обвиняется в oрганизации терактов на территории России, создании террористического сообщества, а также в нeзаконном обороте взрывчатых вещеcтв и оружия. Срок ареста Буданова будет отсчитываться с момента пересечения им границы России или его передачи cотрудникам ФCИН.