Госдеп: США не потворствуют убийству мирных жителей России

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кирилл Буданов

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Соединенные Штаты не потворствуют убийству мирных граждан. Так представитель внешнеполитического ведомства США отреагировал на заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о том, что Киев готов убивать россиян по всему миру. Видеозапись пресс-брифинга опубликована на официальном YouTube-канале ведомства.

Мы предельно ясно заявляли, что мы не потворствуем нападениям на гражданских лиц ни в России, ни на Украине, ни в любой другой части мира. Так будет и впредь, — сказал Пател.

Он при этом добавил, что США продолжат оказывать поддержку Украине.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова назвала высказывания Буданова об убийстве россиян проявлением геноцида. Она заявила, что Россия будет внимательно следить за реакцией мирового сообщества на заявление украинского представителя.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявление начальника ГУР о готовности убивать россиян чудовищно. По его словам, тем самым Буданов подтвердил, что Киев организует теракты.