Захарова объяснила, чем выгоден для США выход из строя «Северных потоков» Захарова: выход из строя «Северных потоков» позволит США нарастить поставки СПГ в Европу

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Авария на «Северных потоках»

Россия хотела бы верить, что международное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» будет объективным, однако Европа не допускает мысли, что за ЧП стоят ее союзники, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, абсолютную выгоду из ситуации получили США, которые смогут увеличить поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

Был абсолютный бенефициар этой ситуации — это Вашингтон. Вывод из строя газопроводов <...> позволит США нарастить поставки СПГ в ЕС, — пояснила Захарова.

В то же время Захарова обратила внимание на июльские учения НАТО в районе острова Борнхольм с использованием глубоководного оборудования.

В НАТО ранее заявили, что утечки на газопроводах стали результатом диверсии. Альянс поддерживает проведение расследования инцидентов, поскольку они вызывают глубокую озабоченность. В НАТО отметили, что утечки наносят существенный ущерб окружающей среде, а также создают угрозы для судоходства. Кроме того, представители Альянса добавили, что на любое преднамеренное нападение на критически важную инфраструктуру его стран будет дан «единый и решительный ответ».

В ночь на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Оператор Nord Stream AG в свою очередь сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».