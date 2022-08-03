Захарова назвала Косово территорией «черных трансплантологов»

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Косово полигоном для работы «чёрных трансплантологов», о чем заявила в ходе утренней программы на радио Sputnik. По ее словам, в период вооружённого конфликта в регионе людей убивали, в том числе для продажи их внутренних органов на Запад.

Косово — это территория «чёрной трансплантологии». Это территория, где людей заживо препарировали, вынимая внутренние органы для продажи тем людям, которые на Западе <...> стояли в очереди на операции по пересадке органов, — заявила Захарова.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о том, что «черные трансплантологи» орудуют в Донбассе, в их число входят некоторые украинские военные и представители западных стран. Марочко рассказал, что органы сначала перевозят на территорию, подконтрольную киевскому режиму, а затем на Запад. При этом жертвами, как правило, становятся раненые военнослужащие и мирные жители с пророссийскими взглядами.

Он добавил, что «черные трансплантологи» действуют в рамках биолабораторий, информация о которых появилась еще пять лет назад. Сейчас они орудуют на территориях ДНР, подконтрольных ВСУ.