10 февраля 2026 в 16:25

Захарова назвала главную проблему Европы

Захарова: ЕС не понимает, как выходить из ситуации с Россией

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Брюссель уже не понимает, как выходить из ситуации, сложившейся в отношениях с Россией, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, с одной стороны ЕС помогает Украине, а с другой — «росно было на бумаге, да забыли про овраги». Теперь уже европейцы начали подпрыгивать на тех оврагах, которые стали последствием тех воронок, которые образовались после разрыва их же, поставляемых Киеву снарядов, объяснила дипломат.

И что делать в этой ситуации, мало кто понимает, — отметила она.

Ранее сообщалось, что Брюссель активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как указали источники, близкие к ситуации, план можно назвать обратным расширением, так как он предусматривает принятие в Блок государств на начальном этапе выполнения критериев для членства, а не на завершающем.

До этого руководитель МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не собирается нападать на Европу. По словам главы внешнеполитического ведомства, Москве такие шаги ни к чему.

Мария Захарова
Европа
Украина
Россия
