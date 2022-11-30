Захарова напомнила позицию НАТО при ударах по Югославии Захарова напомнила Столтенбергу и Боррелю позицию НАТО, бомбившую Югославию

Фото: MFA Russia/Global look Press

Мария Захарова

Представитель МИД России Мария Захарова напомнила, какую позицию занимала НАТО, когда в 1999 году бомбила объекты энергетической инфраструктуры Югославии. Тогда в Альянсе считали, что лишают Югославию электричества и водоснабжения, поскольку от них зависят системы командования и управления, отметила она в Telegram.

Захарова прокомментировала заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля и генсека НАТО Йенса Столтенберга, приведя отрывок из брифинга пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 25 мая 1999 года. В Альянсе говорили, что Югославия должна принять его условия, если хочет, чтобы у граждан были вода и электричество, напомнила представитель МИД. Причем Шиа обещал, что НАТО оставит народ Югославии без воды и электричества навсегда.

Водоснабжение и электричество используются против народа Сербии, мы «отключили» их навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 миллиона косоваров, которых выгнали из домов и чьим жизням был нанесен существенный урон, — процитировала Захарова представителя НАТО.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что урон от ракетных ударов по Украине колоссальный. Он добавил, что Альянс намерен мобилизовать дополнительную помощь Киеву, а также рассмотреть варианты поставки новых систем ПВО.