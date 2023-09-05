Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута Захарова: РФ запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

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Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда, заявила во время брифинга представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что РФ будет рассматривать дальнейшие взаимоотношения с Арменией в зависимости от официального ответа Еревана.

Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет. Будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана, — заявила Захарова.

Ранее стало известно, что правительство Армении направило в парламент проект решения о ратификации Римского статута Международного уголовного суда. В Армении это объясняют намерением вынести на рассмотрение МУС проблему Карабаха. Это может испортить отношения Москвы с Ереваном в перспективе.

Ранее российский политолог Алексей Наумов в разговоре с NEWS.ru заявлял, что присоединение Армении к юрисдикции МУС никак не поможет ей в противостоянии с Азербайджаном.

В июле МВД России объявило в розыск судью МУС Томоко Аканэ, которая выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В мае Следственный комитет РФ из-за выдачи ордеров заочно предъявил обвинения прокурору МУС Кариму Хану и судье Розарио Айтале.