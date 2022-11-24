Захарова: Франция не выдала визы россиянам для участия в мероприятии ЮНЕСКО

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Париж не выдал визы официальным лицам РФ для участия в форуме ЮНЕСКО, сообщила представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга. Речь идет о Глобальном форуме по борьбе против расизма и дискриминации, который пройдет с 28 по 29 ноября 2022 года в штаб-квартире учреждения в столице Франции.

Призываем официальный Париж к добросовестному исполнению обязательств по соглашению с ЮНЕСКО относительно центральных учреждений организации, — заявила Захарова.

Она заверила, что российское внешнеполитическое ведомство также обратится в головной секретариат ООН.

Ранее представитель внешнеполитического ведомства РФ сообщила, что двум из десяти членов официальной делегации главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова на Генеральную Ассамблею ООН не выдали визы США. Она отметила, что РФ высказала свои претензии в связи с этим.

До этого представитель РФ при ООН Василий Небензя рассказал, что США сорвали участие главы МВД России Владимира Колокольцева в саммите министров внутренних дел в ООН. По его словам, Соединенные Штаты Америки не выдали визы российским делегатам. Небензя посчитал, что действия США являются нарушением обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН.