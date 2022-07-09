Захарова: британское образование давно превратилось в мем

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Система образования в Великобритании уже давно стала мемом, написала в своем Telegram-канале представитель МИД России Мария Захарова. Таким образом она прокомментировала назначение на пост министра образования страны Андреа Дженкинс, которая показала средний палец собравшимся на Даунинг-стрит из-за отставки премьера Бориса Джонсона.

Андреа Дженкинс, которая на Даунинг-стрит показала демонстрантам средний палец, назначена новым министром образования Великобритании. Потому что «британское образование» — это уже давно мем, — написала Захарова.

В Великобритании ушли в отставку десятки министров, а после этого — премьер Борис Джонсон. Он также объявил об уходе в отставку с поста лидера Консервативной партии. Джонсон сделал соответствующее заявление, выступая с обращением к нации. Политик будет выполнять обязанности главы партии и правительства до новых выборов. Он пообещал максимальную поддержку будущему лидеру консерваторов и кабмина.