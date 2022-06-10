Забытая победа: русская армия в битве при Гейльсберге

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

10 июня 1807 года русские генералы Леонтий Беннигсен и Пётр Багратион разбили Наполеона при Гейльсберге. Это было выдающееся, но ныне совершенно забытое сражение, в котором русская армия одержала победу над императором Наполеоном. В то время он всё ещё считался непобедимым. Полководцем, разгромившим все армии, которые осмеливались выступить против французской гегемонии в Европе. Но не в этот раз. Русские снова доказали своё умение воевать всему миру.

Первая попытка

Эта история началась в 1805 году. Второй год шла странная война Франции с Англией. В ней ни англичане не предпринимали никаких действий, кроме морских экспедиций, ни французы никак не могли сокрушить британскую морскую мощь. Наполеон организовал лагерь в Булони, на берегу пролива Ла-Манш, и готовил там армию вторжения.

Она должна была переправиться в Англию в один из тех дней, когда пролив будет закрыт туманом и английский флот не сможет помешать десанту. Британцы видели военные приготовления врага и не просто беспокоились, а были в панике. В Лондоне объективно оценивали силу собственной армии и отлично понимали, что как только французы преодолеют Ла-Манш, Британия немедленно падёт.

Тогда для защиты острова была использована дипломатия. Англичане сумели договориться с Россией, которая давно искала повода вмешаться в европейские дела и повысить свое влияние в мире. К тому же император Александр I собирался поквитаться с Наполеоном за беззаконное убийство французского принца Луи Энгиенского. Ну а как только о заключённом русско-британском союзе узнали в Вене, Австрия немедленно примкнула к коалиции. У австрийцев были свои счёты с Наполеоном, который уже успел отобрать у них немало земель в Италии.

Узнав о начале большой войны в конце сентября 1805 года, Наполеон приказал сворачивать Булонский лагерь и спешно выступать в поход.

Если я через 15 дней не буду в Лондоне, то я должен быть в середине ноября в Вене, — произнёс он тогда.

За этим последовал стремительный Ульмский манёвр, когда французская армия менее чем за месяц преодолела путь до Ульма, на реке Дунай, а затем без преувеличения рассеяла всю австрийское войско в серии сражений. Австрийский император Франц II бежал из Вены, оставив свою столицу Наполеону.

Фото: Тевенен Шарль/wikipedia.org Капитуляция Ульма

Отступающие остатки австрийцев встретились с русскими в южной Чехии, где состоялась «Битва трёх императоров» под Аустерлицем. Несмотря на героизм русской армии и упорство союзников, Наполеон одержал там убедительную победу. Франц II подписал полную капитуляцию, а Александр I не признал себя побеждённым и ушёл в Россию с уцелевшими полками.

Хрупкий мир

В Европе опять установилось равновесие. Война как бы продолжалась, но ни Наполеон не мог проследовать за русскими, ни Александр I нанести французам достаточно серьёзный удар. Обе стороны конфликта искали союзников. И тут ключевую роль сыграла Пруссия. Это относительно небольшое королевство имело сильную армию, которая хранила славу побед Фридриха Великого. Пруссаки считали себя лучшими воинами мира, а свою армию непобедимой. Но, к сожалению для них, прусское войско уже несколько десятилетий не участвовало в больших войнах, хотя в маленьких кампаниях, в том числе против Французской Республики, показало себя неплохо.

Забавный факт: прусский король Фридрих-Вильгельм III терпеть не мог Наполеона и, узнав, что русские и австрийцы собрались вместе, чтобы дать французам генеральное сражение, отправил своего посланника графа Кристиана фон Хаугвица с ультиматумом к Наполеону. Однако Хаугвиц ехал медленно (вполне возможно, это было «дипломатическое» опоздание) и прибыл к Наполеону уже после того, как тот выиграл битву под Аустерлицем. Пришлось делать вид, что никакого ультиматума не существует, а пруссак приехал лишь для того, чтобы засвидетельствовать почтение победителю.

«Поздравляю ваше величество с победой!» — начал Хаугвиц. «Фортуна переменила адрес на ваших поздравлениях!» — прервал император, — писал об этом событии историк Евгений Тарле.

Наполеон, впрочем, не стал развивать конфликт и начал дипломатическую игру с Пруссией. Он потребовал от Хаугвица заключить союз с Францией. Пруссаки находились под впечатлением одновременного поражения двух великих держав и были вынуждены согласиться.

Однако мир оказался непрочным. Во-первых, Наполеон объявил о создании Рейнского союза — конфедерации мелких немецких государств под французским протекторатом. Это было прямой угрозой Пруссии, которая сама рассчитывала занять место лидера в Германии и не собиралась уступать его французам.

Во-вторых, прусская элита была настроена решительно антифранцузски и буквально требовала от своего короля начать войну. Офицеры гвардии демонстративно приходили к парадному входу французского посольства в Берлине и точили свои сабли о каменные ступени, говоря о готовности скрестить оружие с французами. Во главе «партии войны» стояла безумно популярная в народе красавица королева Луиза. В это же самое время в Париже Наполеон хвалился, что у него есть армия в 450 тысяч отлично обученных солдат, которую он готов применить при первой же необходимости.

Вторая попытка

Надменное поведение Франции и очень сильная оппозиция привели к тому, что Фридрих-Вильгельм III решил — войны всё равно не избежать, так уж лучше начать её самому, чтобы опередить противника. Король послал письмо Наполеону с вопросами о его планах. Бонапарт не удостоил короля ответом. Тогда началась война.

Прусские полки в приподнятом настроении, с пением песен, шли к французской границе. Наполеон выставил против них 200 тысяч солдат. Пруссаки смогли набрать 175 тысяч. Русский император Александр I приказал немедленно начать формирование корпусов, которые должны были отправиться на помощь Пруссии. Вдвоём у русских и пруссаков были все шансы одержать верх.

Но пруссаки не желали ждать. Находясь в ослеплении своими прошлыми победами, они хотели разгромить Наполеона в одиночку, чтобы ни с кем не делиться славой. 14 октября 1806 года две колонны прусских войск встретились с армией Наполеона одновременно под Йеной и Ауэрштадтом. Там пруссаков, воевавших по старинке, в стрелковых линиях, смели плотные колонны французской пехоты, поддержанные мощным артиллерийским огнём.

Две битвы были проиграны. Причём проиграны так, как никогда ранее. Большего позора Пруссия не испытывала за всю свою историю.

Фото: Jacques Onfroy de Bréville/wikipedia.org Наполеон и его гвардейские конные артиллеристы

Вновь предоставим слово историку Тарле, отлично описавшему ситуацию, сложившуюся после поражения: «Король узнал, таким образом, от беглецов из-под Иены, что в один этот день, 14 октября, разгромленная в двух сражениях Наполеоном и маршалом Даву, почти вся прусская армия перестала существовать. Этого решительно никто в Европе, даже из злейших врагов Пруссии, не ожидал так скоро — через шесть дней после вторжения Наполеона. Совсем неслыханная и никогда ранее не испытанная паника овладела беглецами, когда они, поделившись вестями, узнали теперь, что все погибло и что никакой армии больше нет. Бегство остатков прусской армии происходило в еще большем смятении. Французы продолжали преследование и собирали по пути громадные обозы с провиантом, экипажи, лошадей, артиллерию, вполне годную к употреблению, — все, что беглецы бросали по дороге. Наполеон шёл прямо на Берлин».

Фридрих-Вильгельм III повторил поступок австрийского императора и бежал из Берлина, оставив его французам. Король скрылся в Восточной Пруссии, где с остатками армии дожидался прихода русских союзников.

Подкрепление

Теперь вся надежда пруссаков на спасение была обращена в сторону России. Французские войска вошли в прусскую Польшу и стали медленно (им очень мешало бездорожье) продвигаться к Кёнигсбергу — столице Восточной Пруссии. По пути Наполеон принимал депутации поляков, которые приветствовали его как освободителя, предлагали военную помощь и просили восстановить независимость Речи Посполитой.

Меж тем на территорию Польши и Восточной Пруссии выступили свежие русские войска под командованием барона Леонтия Беннигсена. Это был типичный для XVIII столетия авантюрист, ганноверец по происхождению, служивший сначала британцам ещё в Семилетнюю войну, а затем перешедший на русскую службу и отличившийся в войнах с Турцией, Польшей и Персией. Это был человек очень храбрый, не раз водивший войска в атаку, талантливый полководец и, как это было принято в то время, масон.

Авангардом армии командовал, пожалуй, самый решительный русский генерал князь Пётр Багратион — человек, для которого существовал лишь один приказ: «вперёд!» Он прошёл все ступени службы от рядового до генерала и отлично знал службу. Багратион тоже отличался храбростью, но эта храбрость не была безрассудством — он проявил себя как отличный тактик, не терявшийся в самых сложных ситуациях на поле боя. Багратион умел найти оптимальное решение в самой сложной обстановке, даже когда всем казалось, что разгром неминуем. Эта особенность очень помогла ему в битве при Аустерлице, где его полки стойко держали оборону, позволяя частям русской армии отступить, сохраняя порядок.

Фото: François Gérard/wikipedia.org Наполеон в битве под Аустерлицем

Кампания в Пруссии началась для русских вполне удачно. Битва при Пултуске была сведена к ничьей. Крепость Кольберг, героически обороняемая небольшим прусским гарнизоном, никак не сдавалась превосходящим силам французов. Первое генеральное сражение 26 января 1807 года при Прейсиш-Эйлау было ужасающе кровопролитным, но русские не отступили и стойко держались под ударами французов. И Наполеон, и Беннигсен заявили о своей победе, но это была ничья, впрочем, сильно склонявшаяся в пользу русских. Десять дней Наполеон простоял на поле боя, так как его армия просто не имела сил для дальнейшего наступления. Лишь после получения пополнений из Франции он смог продолжить кампанию — настолько велики были потери.

В мае боевые действия возобновились. Инициатива была в руках Беннигсена. Он решил бить французов по частям и атаковал корпус маршала Нея под Гуттштадтом. Ней — лучший маршал Наполеона, имевший прозвище Храбрейший из храбрых, был разгромлен, и французскую армию от полной катастрофы спасло лишь прибытие подкреплений во главе с маршалом Сультом. Французы отступили, но были готовы к новым боям.

Беннигсен встал на хорошо укреплённых позициях близ города Гейльсберг и стал ожидать подхода сил Наполеона. Император французов собирался захватить Кёнигсберг, чтобы принудить Пруссию к миру, но миновать Гейльсбег, прикрывавший путь на столицу Восточной Пруссии, у него бы не получилось.

Сражение

Вдоль берега реки Алле возвели редуты, где стояла русская артиллерия. В резерве находилась гвардия под командованием цесаревича Константина. Авангард Багратиона был выдвинут к Рейхенбергу. Французы наступали от Гуттштадта. Наполеон приказал маршалам Даву и Мортье зайти русским в тыл и отрезать их от Кёнигсберга, в то время как он с основными силами поведёт наступление по всему фронту.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Сражение началось с того, что пылкий Мюрат, имея значительное превосходство в численности, атаковал русский авангард. Беннигсен отправил на помощь несколько полков из резерва. В это же время наша артиллерия под командованием генерала Ермолова вела успешный огонь по наступающим французам.

Мюрат остановился и перешел к контрбатарейной борьбе, отправив Наполеону донесение, что ожидает прибытия корпуса Сульта. В ходе перестрелки подошли свежие части Сульта, который приказал своим войскам обойти позиции Багратиона со стороны городка Лангвизе. Увидев, что появился риск окружения, Багратион начал отступать, задержав французов на несколько часов и нанеся им тяжелые потери.

Тут на помощь отступающим прибыл кавалерийский отряд генерала Уварова, который бросился в бой, стремясь остановить части Сульта. Завязалась кавалерийская битва, в которой французы несколько раз захватывали наши пушки, но всякий раз их возвращали русские всадники.

На переправе через Спибах под Багратионом была убита лошадь (он всюду был в первых рядах), и князь продолжил командовать, будучи пешим. Французы, уже уверенные в победе, начали переправляться через реку, но опять столкнулись с меткими залпами артиллерии, которую на помощь Багратиону отправил цесаревич Константин. Пушками командовал поручик Иван Дибич, будущий фельдмаршал и победитель турок. Освободившись от преследования, части авангарда смогли успешно соединиться с основными частями русской армии.

Спустя час подошли основные силы французов. Маршал Мюрат, уверенный в своём превосходстве, приказал атаковать русских прямо по фронту, не считаясь с потерями. Стоявшая на загодя подготовленных позициях русская артиллерия буквально смела наступающие колонны, и французы отошли, теряя тысячи убитыми и ранеными.

К месту сражения прибыл Наполеон, который подтвердил безрассудный приказ Мюрата и распорядился продолжать атаку. Корпус маршала Ланна при поддержке остатков корпуса Мюрата начал второй штурм. Выдержав плотный огонь, французы подошли к русским позициям и даже смогли ворваться на один из наших редутов.

Фото: wikipedia.org

Тут генерал Каменский, не дожидаясь приказа командования, возглавил контратаку трёх пехотных полков, которые ударили прямо во фланг наступающим французам. Началась самая жестокая резня. Солдаты бились на штыках, наши войска понесли тяжёлые потери, но корпус Ланна не выдержал и бросился бежать.

В это время по фронту ударили полки генералов Дохтурова и Горчакова. Наступление французов было полностью отражено, а враг разгромлен. Время уже клонилось к вечеру, но у Наполеона ещё оставались свежие силы. Он сосредоточил все резервы и атаковал теперь уже не центр, а левый фланг русских войск. Беннигсен отправил туда казаков Платова и кавалерию Уварова. В бой вступили остатки прусской армии во главе с генералом Цитеном. Чёрные гусары шли на смерть, дважды врезаясь в колонны французской пехоты.

Увидев, что атака снова захлебнулась, Наполеон приказал дать сигнал к отступлению, прикрывая отход своих войск плотным артиллерийским огнём. Сражение завершилось убедительной победой русских. Наши части потеряли 6 тысяч, французские потери оказались в два раза больше — 13 тысяч солдат.

Беннигсен уже собирался начать преследование врага, но потерял сознание от мучившего его целый день приступа мочекаменной болезни. Пока шли споры, кому следует принять командование армией, время оказалось упущено. Беннигсен пришёл в себя, но Наполеон успел отойти, и победу под Гейльсбергом не удалось превратить в полный разгром, который мог завершить войну.

Два полководца вновь встретились под Фридландом в третьем генеральном сражении Прусской кампании. И тут Наполеону улыбнулась удача, он смог разбить Беннигсена, который после этого утратил доверие императора Александра I и больше не получал никаких высоких назначений в армии, хотя до конца жизни верно служил России. О победе при Гейльсберге, одержанной опальным полководцем, забыли. Наполеон же хорошо помнил о своём поражении, считая Беннигсена и Багратиона самыми серьезными противниками за всю карьеру полководца.