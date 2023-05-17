«За нами не заржавеет»: МИД пригрозил США ответом из-за вербовки россиян Захарова: ответ Вашингтону на попытку вербовать россиян через Telegram не заставит себя долго ждать

Представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Москва ответит на попытку разведки США вербовать россиян в Telegram. По ее словам, которые приводит РИА Новости, данные действия говорят о возросшем уровне активности государства, которое является недружественным.

Подобная злонамеренная активность, включая распространение подстрекательских материалов, не останется без должного действенного ответа. Они знают, что за нами не заржавеет, — заявила Захарова.

Представитель МИД назвала создание американской разведкой Telegram-канала для вербовки граждан России цирковым представлением и сатирическим номером, отметив, что такие приемы видела только в фильмах.

ЦРУ создало Telegram-канал на русском языке для связи с гражданами России, которые «чувствуют необходимость сотрудничать с управлением». По информации телеканала CNN, ЦРУ заинтересовано в получении информации об экономике и российском высшем руководстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы должным образом ведут мониторинг деятельности американской разведки. При этом западные службы не ослабляют активности на территории России.