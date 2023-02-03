«За это сражаемся»: депутат о видео встречи отца-участника СВО с дочерью Депутат Журавлев отреагировал на видео встречи отца-участника спецоперации с дочерью

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО

Депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что российские военные сражаются на Украине в ходе спецоперации для того, чтобы у «детей были счастливые лица». Так он отреагировал на видео в Сети, где отец-участник СВО встречается со своей дочерью. Парламентарий отметил, что таких сцен после победы России будет еще больше, когда «тысячи героев вернутся домой».

Представляете, что будет после нашей победы — тысячи героев вернутся домой, и таких умилительных сцен будет сотни тысяч. Ради этого мы и сражаемся, чтобы у наших детей были такие счастливые лица, как у этой школьницы, чтобы над ними всегда было чистое небо и будущее их было безоблачным. Поэтому нельзя все бросить на половине пути и мириться на каких-либо условиях с Западом. Не верить их обещаниям ни на йоту. Только до уничтожения украинского национализма. Для этого нужно приложить все возможные усилия. Улыбка даже одного ребенка дорогого стоит, — сказал депутат.

3 февраля портал «Москва 24» опубликовал видео, где вернувшийся из зоны СВО российский военнослужащий сразу же отправился к дочери в школу и сильно растрогал ее. На видео видно, как мужчина заходит в кабинет, его замечает девочка и со слезами бежит к нему, крича «папа».

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выплачивать семьям пропавших без вести военнослужащих в зоне СВО 50% от стандартного денежного довольствия. По ее мнению, деньги следует выплачивать до тех пор, пока судьба пропавшего военнослужащего не будет выяснена.