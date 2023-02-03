Семьям пропавших без вести военных могут назначить крупные выплаты Депутат ГД Останина предложила платить семьям пропавших без вести военных 50% денежного довольствия

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Глава комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением выплачивать семьям пропавших без вести военнослужащих в зоне СВО 50% от стандартного денежного довольствия, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. По ее мнению, деньги следует выплачивать до тех пор, пока судьба пропавшего военнослужащего не будет выяснена.

Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, дать поручение предусмотреть для военнослужащих, пропавших без вести, 50-процентную выплату денежного довольствия с перечислением средств семье, до выяснения судьбы военнослужащего с учетом всех обстоятельств произошедшего, — написала Останина в обращении.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу утвердил приказ, определяющий порядок ежемесячных начислений соцвыплат мобилизованным россиянам. В документе говорится о том, что деньги будут начисляться со дня назначения мобилизованного на военную службу. Если мобилизованный подпишет контракт с ВС РФ, то выплаты будут приходить на его счет со дня вступления приказа в силу. Соцвыплаты будут начисляться одновременно с выплатой денежного довольствия (не менее 195 тысяч рублей в месяц).