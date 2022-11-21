Юрлицам из новых субъектов России разрешили вести деятельность в стране Путин подписал закон включении в оборот юридических лиц из новых субъектов России

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Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому юридические лица и индивидуальные предприниматели, действующие на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, включаются в правовое поле РФ, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Сведения о новых юрлицах и ИП должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) до 31 декабря 2022 года.

Законопроектом предложены правила по включению в российский гражданский оборот юридических лиц, действующих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на день принятия в Российскую Федерацию новых субъектов, — говорилось в пояснительной записке к документу.

Согласно новому закону, юрлица и ИП из ДНР и ЛНР должны обновить свои учредительные документы до 31 декабря 2023 года, а из Херсонской и Запорожской областей — до 30 июня 2024 года.

Ранее вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков заявил, что для организации расчетов на новых территориях России потребуется 900 млрд наличных рублей. Эксперты предположили, что эти деньги могут быть выпущены в качестве эмиссии, не оказав существенного влияния на инфляцию.

Войлуков уточнил, что формальный спрос на наличные на присоединенных территориях составит примерно 500–600 млрд рублей, однако с учетом того, что в этих регионах слабо развита платежная инфраструктура и средства безналичной оплаты, наличных потребуется примерно в полтора раза больше. Эти средства, по его прогнозам, могут доставить в течение нескольких месяцев.