05 мая 2026 в 14:30

ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 88 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО за пять часов ликвидировали 88 украинских БПЛА

Военнослужащие ВСУ
Силы ПВО за пять часов ликвидировали и перехватили 88 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым и Чувашскую Республику.

В период с 9:00 до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 88 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что более 30 россиян погибли за неделю с 27 апреля по 3 мая при атаках Вооруженных сил Украины. По его словам, в их числе двое детей. Также пострадали 200 мирных жителей: ранены 166, в том числе восемь несовершеннолетних.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что над Орском Оренбургской области прогремели взрывы. В материале сказано, что силы противовоздушной обороны работают по украинским беспилотникам в небе. По словам очевидцев, в одном из районов города поднимается дым. В российском Минобороны соответствующую информацию не комментировали.

