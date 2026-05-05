«Там сильные ребята»: Путин поднял вопрос техники для офицеров спецопераций Путин: офицеры спецопераций знают, какая военная техника им нужна

Офицеры Сил специальных операций знают, что именно им нужно от военной техники, заявил президент России Владимир Путин на встрече с генеральным директором ПАО «КамАЗ» Сергеем Когогиным. Глава государства подчеркнул, что там работают сильные люди, которые способны четко сформулировать требования, передает пресс-служба Кремля.

Там сильные ребята, они знают, что им нужно, — сказал Путин.

На встрече Когогин отметил, что военная линейка предприятия за короткое время претерпела значительные изменения. Если раньше завод выпускал 70 специальных военных автомобилей в год, то теперь этот показатель вырос до 3800 единиц, причем было разработано более 20 новых моделей.

Руководитель КамАЗа добавил, что коллектив мотивирует понимание того, что каждый выпущенный автомобиль может спасти до 10 жизней солдат. Современные машины имеют хорошую баллистическую стойкость, защищены от осколков и не детонируют при обстрелах, заключил Когогин.

Ранее сообщалось, что Путин проводит в Кремле встречу с гендиректором КамАЗа. В ходе разговора глава государства заявил, что предприятие успешно работает в условиях кризиса в автомобильной отрасли.