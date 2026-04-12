Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 134 украинских беспилотника в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, также сбиты шесть авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 133,5 тыс. БПЛА, 656 ЗРК, 28,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин. Также ВС РФ ликвидировали 1 699 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34,4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 59,2 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Он не исключил, что Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией. По мнению разведчика, такое развитие событий возможно, если ВС РФ ответят жестко и масштабно.