12 апреля 2026 в 10:19

Армия России отразила налет свыше 130 БПЛА

Минобороны: российские силы ПВО ликвидировали 134 украинских БПЛА в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали и перехватили 134 украинских беспилотника в зоне специальной военной операции, передает пресс-служба Министерства обороны РФ. По данным ведомства, также сбиты шесть авиабомб.

Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 134 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — сказано в сообщении.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 133,5 тыс. БПЛА, 656 ЗРК, 28,8 тыс. танков и других боевых бронированных машин. Также ВС РФ ликвидировали 1 699 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34,4 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 59,2 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что ВСУ усилили атаки на Москву и Санкт-Петербург, потому что Киев осознает свой проигрыш. Он не исключил, что Украина хочет втянуть западные страны в конфликт с Россией. По мнению разведчика, такое развитие событий возможно, если ВС РФ ответят жестко и масштабно.

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

