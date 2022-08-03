ВСУ обстреливают населенные пункты с территории медучилища в Артемовске Минобороны РФ: ВСУ ведут огонь по населенным пунктам с территории медучилища в Артемовске

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины оборудовали огневые позиции для артиллерии и РСЗО на территории медицинского училища в Артемовске Донецкой Народной Республики. Оттуда они ведут огонь по близлежащим населенным пунктам, заявил в ходе брифинга начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. Он добавил, что украинские военные разместили реактивные системы залпового огня и артиллерию на территории детской инфекционной больницы, расположенной на улице Девятая Продольная в Николаеве. При этом эвакуация мирных жителей не проводилась.

В Артемовске в зданиях медицинского училища (ул. Рабкоровская) подразделениями ВСУ оборудованы опорные пункты, а на прилегающей территории размещены позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливаются близлежащие населенные пункты, — заявил Мизинцев.

Ранее замминистра обороны РФ Александр Фомин во время брифинга для иностранных военных атташе заявил, что удар ВСУ по изолятору в Еленовке ДНР, где содержались пленные украинские военнослужащие, является провокацией. Ее целью было запугивание, а также «устранение свидетелей и исполнителей преступлений против собственного народа».