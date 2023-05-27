ВСУ атаковали российский Су-25 Минобороны России: Су-25 ВКС РФ был атакован 23 мая ПЗРК

Фото: МО Украины

Российский штурмовик Су-25 был атакован переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) ВСУ 23 мая, сообщили в Минобороны России. По сведениям ведомства, летчику удалось долететь до аэродрома и выполнить посадку. Пилота боевой машины представят к ордену «Мужества».

23 мая 2023 при возращении после успешного выполнения боевой задачи штурмовик Су-25 ВКС России под управлением командира звена авиационной эскадрильи Су-25 был атакован ПЗРК противника. Летчику удалось стабилизировать поврежденную машину, долететь до ближайшего аэродрома и выполнить посадку, — указано в сообщении МО.

25 мая Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что российский летчик успешно посадил Су-25 в зоне СВО после того, как штурмовик поразила зенитная ракета ВСУ.

Ракета поразила Су-25 в тот момент, когда штурмовик выполнял боевое задание в Запорожской области. Самолет получил повреждения и был охвачен огнем, однако экипаж сумел посадить машину на аэродроме базирования. Пожар был потушен.

Ранее «Военкоры Русской Весны» сообщили, что уроженец Волгоградской области Дмитрий Авдеев с позывным Авдей, который действовал в рядах Вооруженных сил Украины, ликвидирован под Артемовском. По данным канала, россиянин был приписан к отряду «Юг» Украинской добровольческой армии. Минобороны РФ не комментировало данную информацию.