Под Артемовском ликвидировали воевавшего в рядах ВСУ россиянина «РВ»: под Артемовском ликвидировали воевавшего в рядах ВСУ россиянина с позывным Авдей

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

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Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что уроженец Волгоградской области Дмитрий Авдеев с позывным Авдей, который воевал в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), ликвидирован под Артемовском (Бахмутом). По данным канала, россиянин был приписан к отряду «Юг» Украинской добровольческой армии. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

О гибели Авдеева ничего не сообщается, известно лишь, что он воевал в составе 28-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ, отмечает канал.

ВСУ обороняют Артемовск с августа 2022 года. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее называл город важным узлом обороны для Украины. По его мнению, взятие Артемовска под контроль позволит Вооруженным силам России наступать вглубь Украины.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил из Артемовска, что бойцы группы «Вагнер» практически зачистили западные кварталы города. Журналисту получилось подойти к южной окраине укрепрайона под названием Гнездо. Он отметил, что под контролем ВСУ после зачистки укрепрайона Гнездо остается микрорайон Новый и частный сектор западнее улицы Чайковского.