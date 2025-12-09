ТИЭФ'25
«Все в музыканты не годитесь»: в Госдуме предрекли скорую отставку Сырского

Депутат Колесник назвал отставку Сырского делом времени

Отставка главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского является предрешенным делом и вопросом времени, предположил в беседе с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. По его словам, никакие кадровые перестановки в руководстве украинской армии уже не смогут серьезно повлиять на ситуацию на фронте.

Отставка Сырского уже давно предрешена. Это просто вопрос времени. Его заменят кем угодно, свято место пусто не бывает. Уже никакие изменения в верхушке Вооруженных сил Украины не приведут ни к чему серьезному. [Как говорится], а вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь. Потому что наша армия как наступала, так и продолжит уничтожать противника, — высказался Колесник.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая объявила о начале забастовки и намерении парализовать работу украинского парламента до момента увольнения Сырского. По ее словам, она будет блокировать трибуну, внесение правок и саботировать рассмотрение любых законопроектов, пока ее требование не будет выполнено.

