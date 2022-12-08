ВС России уничтожили пять РСЗО MLRS, MARS-II и две HIMARS в зоне СВО

Фото: Senior Airman Beaux Hebert/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военные уничтожили пять американских пусковых установок РСЗО MLRS, одну немецкую MARS-II в Запорожской области и две установки РСЗО HIMARS в ДНР, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, также ВКС России в районе населенного пункта Боровское Харьковской области ликвидировали более 90 польских наемников.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Шевченковское и Григоровское Запорожской области уничтожено пять пусковых установок реактивных систем залпового огня MLRS производства США и MARS-II производства ФРГ, — сказал Конашенков.

Также российские войска отразили атаки ВСУ на Краснолиманском, Купянском, Донецком и Южно-Донецком направлениях, уничтожив около 210 украинских военных. Кроме того, ВС РФ поразили пусковую установку тактического ракетного комплекса «Точка-У» в районе населенного пункта Печенеги Харьковской области и американскую РЛС AN/TPQ-50 в ДНР.



Кроме того, российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в ДНР, уничтожили пять беспилотников в Харьковской области и ЛНР, а также перехватили 14 снарядов РСЗО HIMARS, «Ольха», «Ураган» и противорадиолокационную ракету HARM в ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

7 декабря Конашенков сообщал, что вооруженные силы России уничтожили боевую машину с установленной на ней РСЗО HIMARS и 48 снарядов к ней. По его словам, удар был нанесен по пункту ремонта техники ВСУ, расположенному в районе поселка Малотарановка. Помимо этого, в районе Орехова был уничтожен склад артиллерийских боеприпасов вражеских войск, добавил он.