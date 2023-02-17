ВС России оставили ВСУ без топлива и боеприпасов ВС России поразили предприятия, обеспечивавшие ВСУ топливом и снарядами

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Вооруженные силы России 16 февраля нанесли сосредоточенный ракетный удар по предприятиям, обеспечивавшим украинскую армию топливом и боеприпасами, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что снаряды попали точно в цель, соответствующие объекты уничтожены.

В результате ударов нарушилось снабжение украинских войск топливом, а также сокращены возможности производства взрывчатых веществ.

В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива, — говорится в сообщении.

Ранее российские артиллеристы уничтожили катер с украинским десантом при попытке перебраться с правого на левый берег Днепра. Видео удара по плавсредству ВСУ из гаубиц Д-20 опубликовано в Минобороны РФ. Бойцы открыли огонь по катеру спустя пару минут после того, как разведка доложила о планах противника. Для корректировки удара применялись беспилотники. В результате катер с украинским десантом был потоплен.

Накануне российское военное ведомство опубликовало кадры работы самоходных артиллерийских орудий (САО) «Хоста» Центрального военного округа (ЦВО) в зоне специальной военной операции. Основными преимуществами САО являются мобильность и возможность работы разными снарядами.