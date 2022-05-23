Песков оценил шансы обмена Медведчука Песков высказался насчёт обмена Медведчука на пленных солдат ВСУ с «Азовстали»

Дмитрий Песков / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Говорить об обмене оппозиционера Виктора Медведчука на военнопленных ВСУ с «Азовстали» пока не представляется возможным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Медведчук не только не имеет отношения к России, но еще и не является военным, пишет ТАСС. Пленные украинские солдаты с «Азовстали» имеют статус военных. В связи с этим, по мнению Пескова, речь идет о разных категориях лиц, что понижает шансы обмена Медведчука.

Мы уже говорили, что Медведчук является гражданином Украины, он не имеет отношения к России и он не является военным. А в случае лиц, которые сдались в плен на «Азовстали», речь идет о военных и членах националистических формирований. Поэтому это совершенно разные категории лиц, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то обменах, — заявил Песков.

Кроме того, Песков заявил, что обмен пленными с Украиной идет в постоянном режиме. Пресс-секретарь главы РФ отметил важность данного процесса для российской стороны.

О том, что СБУ задержала Медведчука, стало известно в апреле. Позже его арестовали без возможности внесения залога. Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором украинский политик попросил обменять его «на защитников Мариуполя».