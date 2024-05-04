«Воруют миллиарды»: в Госдуме назвали самую коррумпированную отрасль России Депутат Арефьев: самым коррумпированным в России остается ЖКХ, воруют миллиарды

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Николай Арефьев

Жилищно-коммунальное хозяйство является самой коррумпированной отраслью России, заявил в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. По его словам, люди, занятые в этой сфере, «воруют миллиардами». Он также отметил, что проблема ЖКХ часто рассматривается на парламентских слушаниях.

Арефьев раскритиковал положение, согласно которому в России ежегодно повышается стоимость жилищно-коммунальных услуг на 1% свыше уровня инфляции. По его словам, цены, напротив, должны снижаться, но этого не происходит. По его словам, стоимость ЖКУ и энерготарифов таким образом увеличилась на 10% за 10 лет.

Говорят, энергетики не сводят концы с концами. Мы вопросы ЖКУ часто рассматривали на парламентских слушаниях. Большего воровства, чем в ЖКХ, нет нигде. Воруют миллиардами. А этот 1% должен покрывать воровство в УК, в энергетических компаниях, — отметил он.

Арефьев отметил, что потребители в России находятся в бесправном положении по отношению к поставщикам энергоресурсов. По его словам, последние максимально повышают тарифы, в то время как энергетические комиссии закрывают на это глаза. Депутат выразил уверенность, что здесь идет речь о подкупе.

В результате даже президент удивляется: как это так, тарифы повысили на 4%, а в некоторых регионах на 12–15%. Это все из-за коррупционных связей поставщиков энергии с комиссиями, — посетовал парламентарий.

Государственная дума в апреле приняла обращение к Минстрою об изменении методических рекомендаций по тарифам на техническое обслуживание газового оборудования, сообщил депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин. По его словам, таким образом парламентарии защитят людей от необоснованных цен.