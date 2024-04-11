Госдума обратилась к Минстрою из-за завышенных тарифов на газообслуживание

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума приняла обращение к Минстрою об изменении методических рекомендаций по тарифам на техническое обслуживание газового оборудования, сообщил NEWS.ru депутат от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин. По его словам, таким образом парламентарии защитят людей от необоснованных цен.

Сегодня Государственная дума приняла обращение к Минстрою об изменении методических рекомендаций по тарифам на техобслуживание газового оборудования. Таким образом мы защитим людей от необоснованных цен. Сколько стоит техобслуживание газового оборудования? Почему плата так сильно увеличилась? Сегодня в Госдуме разбирались с этой проблемой, которая волнует людей по всей стране, — сказал Говырин.

Депутат отметил, что к нему и его коллегам обращаются жители многоквартирных и частных домов из регионов. Например, во Владимирской области стоимость обслуживания четырехконфорочной газовой плиты в квартире в 2024-м выросла до 824 рублей в год, в прошлом году было 604 рубля, говорит Говырин. По его словам, если в доме есть не только плита, но и котел, водонагреватель, установлен прибор учета газа, то техобслуживание обойдется в 2925 рублей, в 2023 году было дешевле на 600 рублей.

Для многих такая «прибавка» существенно бьет по карману. Но это еще более-менее, ведь в некоторых других регионах ежемесячная стоимость технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования выросла в 1,5–3 раза, а стоимость обслуживания внутридомового — больше чем в два раза, — подчеркнул парламентарий.

В результате анализа ситуации, как отметил депутат, выяснилось, что рост цен некоторые газовые компании объясняют методическими рекомендациями Министерства строительства и ЖКХ, а этот документ действительно позволяет многое включить в счет конечному потребителю. Поэтому сегодня был поставлен вопрос о том, чтобы разобраться с «методичками», к которым отсылают при любых спорах и претензиях по тарифам, добавил Говырин.

Самое плохое, когда начинают анализировать ситуацию и вести диалог, идет отсыл к методическим указаниям Министерства строительства и ЖКХ. И как будто все сделано по закону, а на самом деле — в соответствии с какими-то методичками, которые следует пересмотреть, — заключил собеседник.

Ранее аналитик Владимир Чернов предупреждал, что в 2024 году цены на газ по запросу Федеральной антимонопольной службы России могут вырасти еще на 8%. Эксперт уточнил, что индексация примерно совпадает с уровнем годовой инфляции в стране. Аналитик подчеркнул, что нагрузка на потребителей на фоне роста цен значительно возрастет.