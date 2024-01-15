Россиян предупредили о росте цен на газ в 2024 году Аналитик Чернов: цены на газ могут вырасти еще на 8% в 2024 году

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В 2024 году цены на газ по запросу Федеральной антимонопольной службы России могут вырасти еще на 8%, предупредил аналитик Владимир Чернов. В беседе с РИАМО эксперт уточнил, что индексация примерно совпадает с уровнем годовой инфляции в России. Аналитик подчеркнул, что нагрузка на потребителей на фоне роста цен значительно врастет.

Индексация примерно совпадает с официальным уровнем годовой инфляции в России в 2023 году, от которой мы ожидаем роста примерно до 7,5-7,8% по итогу 2023 года. Однако стоит учесть тот факт, что уже с начала 2024 года цены на газ в России вырастут на 11,2%, поэтому дополнительные 8% увеличения станут серьезной нагрузкой для потребителей, — отметил Чернов.

Эксперт добавил, что проблемным вопросом остается сбыт газа отечественными представителями отрасли на внешние рынки. На фоне антироссийских санкций компании начали искать новые рынки сбыта. В связи с этим в 2024 году Россия может усилить экспорт на восточном направлении.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, по которому органы государственной власти Москвы смогут самостоятельно определять порядок расчета оплаты за отопление в многоквартирных домах. Мера необходима для предотвращения значительного роста платы за ЖКУ.