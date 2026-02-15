Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 11:00

Володин сообщил о незавидном положении лидеров Евросоюза

Володин: лидеры ЕС осознали, что остались на обочине политических процессов

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Лидерам стран Евросоюза начало приходить осознание, что они остались на обочине политических процессов, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, в политике сильные признают ошибки, а слабые пытаются выкрутиться.

В Мюнхене <...> выступают разные персоны, среди которых своими заявлениями выделяются руководители европейских государств и Евросоюза. Анализируя сказанное ими, можно сделать вывод: начало приходить осознание, что они остались на обочине политических процессов, — написал он.

Политик также назвал президента Украины Владимира Зеленского «просроченным обмылком» и отметил, что тот пытается убедить всех в своей молодости и запасе времени. Володин сравнил это с заявлениями экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. По мнению председателя ГД, такие разговоры говорят о психических расстройствах, фобиях и жажде личной власти, а также являются признаком слабости.

Все эти дрожащие и убеждающие окружающих в своем звездном будущем вылетят со своих кресел. Кто-то в этом году, кто-то в следующем. И только во главе России останется [президент РФ Владимир] Путин, — заключил Володин.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч человек собрались в центре Мюнхена на акции протеста против проведения конференции по безопасности и военной помощи Украине. Демонстранты требовали мира и прекращения гонки вооружений, раскритиковав планы размещения американских ракет в Германии.

