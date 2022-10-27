Володин разместил опрос о происхождении COVID-19

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин разместил опрос о происхождении коронавируса в своем Telegram-канале. По словам председателя ГД, группа немецких ученых нашла доказательную базу лабораторного происхождения коронавирусной инфекции. Володин также призвал США закрыть военные биологические лаборатории.

Группа немецких ученых нашла доказательства лабораторного происхождения COVID-19. К этому же пришла комиссия британского медицинского журнала Lancet. США должны закрыть военные биолаборатории, — написал спикер.

Володин попросил читателей ответить на вопрос: «Как вы считаете, COVID-19 создан искусственно?»

Подписчикам председателя ГД предлагается на выбор три варианта ответа — «да», «нет», «все равно».

По итогам опроса большинство пользователей проголосовали за искусственное происхождение коронавируса (92%). 3% подписчиков не верят в это, а оставшимся 5% все равно.

Ранее завлабораторией биотехнологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Сергей Альховский заявил, что причин считать происхождение вируса COVID-19 искусственным не существует, а предположения о создании его в лаборатории носят тенденциозный характер. По его словам, вирус предварительно должен был сформироваться «в природном резервуаре».