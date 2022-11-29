Володин рассказал, какие законы вступают в силу с 1 декабря Володин: с 1 декабря в России вступают в силу законы об иноагентах и госорганах

Фото: duma.gov.ru

Вячеслав Володин

С 1 декабря в России вступает в силу закон, обязывающий госорганы вести свои страницы в социальных сетях, напомнил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В Telegram-канале нижней палаты парламента он заявил, что таким образом пользователи смогут получать оперативную информацию от организаций. Кроме того, он рассказал, что с 1 декабря вступает в силу новый закон об иностранных агентах.

Теперь реестр иноагентов будет единым. Определяется порядок включения и исключения из него. Иностранным агентам запретят осуществлять преподавательскую и просветительскую деятельность в отношении несовершеннолетних и производить информационную продукцию для детей и подростков, — сказал Володин.

Также с 1 декабря граждане России смогут встать на налоговый учет при помощи портала «Госуслуги». Для этого им необходимо иметь электронную подпись. Таким образом, для внесения изменений в документах не понадобится посещать налоговый орган.

Помимо всего вышеперечисленного, начиная с декабря операторы связи должны будут ежегодно отчитываться Роскомнадзору о своей деятельности; у детей, живущих вместе в семье опекунов, появится преимущественное право при зачислении в одну школу; колледжам дадут возможность создавать учебно-производственные комплексы; на портале «Госуслуги» появится ряд дополнительных услуг, таких как получение пособия на детей или техосмотр самоходных машин; ФССП сможет запрашивать у налоговых органов имущественное положение должника.

Ранее Госдума приняла поправки в законодательство, регулирующие статус иноагента. В частности, данный законопроект запрещает распространение информации, произведенной иноагентом, среди детей. Согласно поправкам, на подобных материалах нужно будет ставить маркировку «18+», а при продаже в книжных магазинах запечатывать в непрозрачную упаковку.

Кроме того, иноагенты не смогут выступать организаторами публичных мероприятий, членами избиркомов с правом решающего голоса, а также вести педагогическую и преподавательскую деятельность в отношении лиц моложе 18 лет. Лицам, попавшим в черный список, также будет запрещено занимать рабочие места на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел. Помимо этого, статус иноагента станет весомым основанием для увольнения из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, органов таможни, внутренних дел и противопожарной службы.