Госдума приняла закон о борьбе с иноагентами

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Государственная дума Российской Федерации

Госдума в третьем чтении приняла поправки в законодательство, регулирующие статус иноагента. В частности, данный законопроект запрещает распространение информации, произведенной иноагентом, среди детей. Согласно поправкам, на подобных материалах нужно будет ставить маркировку «18+», а при продаже в книжных магазинах запечатывать в непрозрачную упаковку, сообщили в пресс-службе ГД.

Кроме того, иноагенты не смогут выступать организаторами публичных мероприятий, членами избиркомов с правом решающего голоса, а также вести педагогическую и преподавательскую деятельность в отношении лиц моложе 18 лет.

Иноагентам также будет запрещено занимать рабочие места на государственной и муниципальной службе и в органах внутренних дел. Помимо этого, статус иноагента станет весомым основанием для увольнения из ФСБ, СК, СВР, ФСИН, органов таможни, внутренних дел и противопожарной службы.

В свою очередь из системы страхования вкладов исключаются малые предприятия, внесенные в реестр иностранных агентов. Иноагенты не могут быть участниками госзакупок, — написали на сайте Госдумы.

По информации нижней палаты парламента, Минюст РФ будет вправе получать справки по операциям, счетам и вкладам любых физлиц и юрлиц при наличии признаков нарушения закона об иноагентах.

Кроме того, ведомство (Минюст. — NEWS.ru) сможет получать данные о банковских счетах иноагентов от налоговой службы, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Минюст РФ с 1 декабря начнет публиковать персональные данные иностранных агентов. В едином реестре будут указываться ИНН, СНИЛС, а также Ф. И. О. иноагентов.