Володин раскрыл результаты 10 законов против мошенничества Володин: с 2025 года Госдума приняла 10 законов против мошенников

С 2025 года Госдума приняла 10 федеральных законов, направленных на борьбу с мошенничеством, сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин в Мах. Он сослался на данные МВД, согласно которым, количество киберпреступлений за последний год снизилось на 11,8%.

Количество дистанционных краж снизилось на 23,6 %, дистанционных мошенничеств – на 9 %, преступлений в сфере компьютерной информации – на 42,2 %, — добавил он.

Ранее Володин рассказал, что вступивший в силу закон о передаче в МВД данных о детях иностранных граждан усилит контроль за ними и повысит прозрачность их учета. По его словам, закон позволит не только отслеживать местонахождение несовершеннолетних, но и применять меры к их родителям.

До этого Володин рассказал, что с 1 февраля размер материнского капитала увеличен до 728,9 тыс. рублей на первого ребенка. При рождении второго ребенка семье выплатят 234,3 тыс. рублей, а если сертификат на первого не оформлен — 963,2 тыс. рублей. Спикер Госдумы также отметил, что с февраля повышен размер ряда социальных выплат, учитывая реальный рост цен на товары и услуги за предыдущий год.