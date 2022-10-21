Володин призвал депутатов Госдумы взять шефство над военными городками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на заседании нижней палаты парламента рекомендовал депутатам взять шефство над военными городками. По его словам, особое внимание следует уделить состоянию медицины, объектов культуры и школ в этих городках, тоггда как Минобороны должно полностью сосредоточиться на решении боевых задач. Видеозапись заявления Володина опубликована в его Telegram-канале.

Нам всем, независимо от того, кто к какой фракции относится, [следует] взять под опеку военные городки. <...> Там же наши избиратели, мы должны помогать и финансово, и через парламентский контроль, — подчеркнул Володин.

Ранее депутат Госдумы от «Новых людей» Олег Леонов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину, в котором предложил новый способ поддержки семей мобилизованных. По его мнению, россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, необходимо дать возможность заводить банковские карты на имя родственника для перевода довольствия членам семьи, тогда как сейчас это невозможно.

До этого министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило о готовности оказать помощь военным корреспондентам, работающим в зоне проведения военной операции. Там уточнили, что речь идет как о юридической и информационной поддержке, так и о сборе средств для пострадавших в результате боевых действий.

В Минцифры считают, что военкоры выполняют тяжелую работу, каждый день рискуя жизнью ради распространения объективной информации, а их Telegram-каналы дополняют реальную картину происходящего на фронте. В министерстве также выступили против любых попыток повлиять на деятельность военных журналистов.