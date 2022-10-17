Минцифры заявило о готовности помочь военкорам в зоне СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявило о готовности оказать помощь военным корреспондентам, работающим в зоне проведения военной операции. В опубликованном в Telegram сообщении пресс-служба ведомства уточнила, что речь идет как о юридической и информационной поддержке, так и о сборе средств для пострадавших в результате боевых действий.

Уважаемые военные корреспонденты и все, кто честно и открыто любыми способами освещает события специальной военной операции! <...> Мы высоко ценим вашу работу и поддерживаем стремление говорить открыто. <...> Если нужна помощь — Минцифры и подведомственные организации готовы оказать необходимую юридическую и информационную поддержку. <...> Обращайтесь, если нужно организовать сбор средств пострадавшим, — говорится в сообщении.

Журналистов также попросили сообщать, если требуется привлечь волонтеров, помочь военным.

В Минцифры считают, что военкоры выполняют тяжелую работу, каждый день рискуя жизнью ради распространения объективной информации, а их Telegram-каналы дополняют реальную картину происходящего на фронте. В министерстве также выступили против любых попыток повлиять на деятельность военных журналистов.

Ранее в Telegram-канале Mash было опубликовано сообщение о том, что девять военных корреспондентов и военкор-проектов могут попасть под уголовную ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России. В посте идет речь об Игоре Стрелкове, Семёне Пегове (проект WarGonzo), Юрии Подоляке, Владлене Татарском, Сергее Мардане, Игоре Димитриеве, авторах GreyZone, Рыбаре и Кристине Потупчик.