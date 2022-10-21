В Госдуме предложили новый способ поддержки семей мобилизованных Депутат Госдумы Леонов предложил завести мобилизованным карты для передачи денег семье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы от «Новых людей» Олег Леонов направил обращение председателю правительства Михаилу Мишустину с предложением нового способа поддержки семей мобилизованных. По его мнению, россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации, необходимо дать возможность заводить банковские карты на имя родственника для перевода довольствия членам семьи, сообщает РИА Новости.

Депутат отметил, что находящиеся на передовой мобилизованные россияне технически не могут переводить получаемые средства семьям и родственникам.

Полагаю, что выходом из создавшейся негативной ситуации могло бы стать обеспечение мобилизованных граждан возможностью подачи заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника, — предложил Леонов.

Он напомнил, что «звучат все чаще» предложения исключать мобилизованных из состава семьи, когда рассчитывается среднедушевой доход для признания членов семьи малоимущими. Это должно позволить семьям получить дополнительные меры соцпомощи. Свою инициативу Леонов считает альтернативой таким предложениям.

Политик попросил Мишустина передать данный вопрос на рассмотрение в Минобороны, Минфин, Минтруд и Минэкономразвития.

Ранее стало известно, что ЛДПР намерена в ближайшее время внести на рассмотрение в парламент законопроект, предусматривающий обязательства государства выплачивать алименты за мобилизованных. Также авторы инициативы считают, что государство должно выплатить долги по алиментам в случае гибели участника СВО.