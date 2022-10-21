В Госдуме предложили выплачивать алименты мобилизованных за счет бюджета ЛДПР предложила государству выплачивать долги по алиментам в случае гибели участника СВО

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ЛДПР намерена в ближайшее время внести на рассмотрение в парламент законопроект, предусматривающий обязательства государства выплачивать алименты за мобилизованных. Также авторы инициативы считают, что государство должно выплатить долги по алиментам в случае гибели участника СВО, пишут «Известия».

В связи с призывом на военную службу по частичной мобилизации приостанавливается действие трудового договора сотрудника, и, соответственно, удержания с его заработной платы по исполнительным листам и соглашениям об уплате алиментов производиться не будут, — пояснил смысл документа один из авторов законопроекта депутат Госдумы Евгений Марков.

Парламентарий считает, что в связи с этим многие дети могут остаться без содержания и обеспечения необходимых потребностей на неопределенное время. Поэтому депутаты предлагают установить ежемесячное пособие в размере суммы алиментов на время участия мобилизованного в СВО и полную выплату долга по алиментам в случае его гибели.

Ранее президент России Владимир Путин утвердил закон о предоставлении кредитных каникул обществам с ограниченной ответственностью, единственных владельцев которых призвали на военную службу в рамках частичной мобилизации. Отсрочка от платежей предоставляется на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней.