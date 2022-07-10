Володин не считает, что мир находится на пороге «большой войны»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отверг утверждение о том, что мир находится на пороге «большой войны». В интервью телеканалу «Россия 24» политик подчеркнул, что если бы президент России Владимир Путин не отдал приказ о начале спецоперации на Украине 24 февраля, то в таком случае человечество действительно могло бы «встать перед пропастью» начала третьей мировой войны.

Нет, — ответил Володин на вопрос журналиста о том, находится ли мир в преддверии начала большой войны.

По мнению спикера Госдумы, лидерам Запада невыгодно разрешить сегодняшний конфликт «мирными средствами». В числе сторонников милитаристского решения ситуации на Украине Володин назвал британского премьера Бориса Джонсона, который накануне подал в отставку. Политик считает, что Запад не интересует судьба Украины, так как украинцы для них — «расходный материал».

Володин также отметил, что Джонсон «во многом замешан в том, что наносятся удары по мирным территориям РФ». По его словам, премьера нужно отдать под суд.

Ранее спикер Госдумы назвал Джонсона клоуном и одним из главных идеологов войны против России «до последнего украинца». Он также обвинил премьера в обстрелах российских городов.