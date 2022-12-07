Володин напомнил депутатам о фуфайках и очередях за мясом в 90-е Володин во время принятия закона о МРОТ напомнил депутатам о фуфайках и очередях за мясом в 90-е

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время принятия закона о МРОТ на 2023 год напомнил депутатам о фуфайках и очередях за мясом в 1990-х, а также о сложной ситуации в начале 2000-х. Таким образом он призвал парламентариев не спекулировать на непростых решениях.

Мы начинаем здесь с трибуны говорить, как было хорошо. Хорошо, Алексей Владимирович [Куринный], только потребления не было. Фуфайка была и очередь в магазин за мясом. Но при этом мы говорим, что счастливо жили. Не надо про это. Другое потребление сегодня, другие возможности, — сказал Володин.

Спикер Думы напомнил про 1990-е годы, когда «все проблемы переложили на плечи населения». Кроме того, Володин заявил, что в начале 2000-х страна, оказавшись в долговых обязательствах, должна была выбираться из них. Сейчас, как считает Володин, об этом никто не хочет вспоминать.

При этом спикер Госдумы назвал единственно возможным решение нижней палаты парламента об установлении минимального размера оплаты труда на 2023 год в размере 16 242 рублей. Он призвал «не затаптывать решение ногами» и отметил, что эта сумма — не то, к чему нужно стремиться.

Госдума ранее приняла закон об установлении МРОТ в размере 16 242 рублей в 2023 году. По сравнению с 2022 годом показатель вырастет на 6,3%. На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей.