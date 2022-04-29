Володин: ленд-лизом Зеленский загоняет Украину в долговую яму

Вячеслав Володин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале прокомментировал решение Конгресса США о ленд-лизе для Украины. Он объяснил, что причиной такого шага является типичное желание Вашингтона нажиться на поставках оружия. Зеленский, соглашаясь на это, загоняет страну в долговую яму.

Мотивы Вашингтона понятны. Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз. Так было и в период Второй мировой, — подчеркнул спикер.

Как отметил Володин, во время противостояния с Германией СССР получал вооружение от США по ленд-лизу, при этом об этом говорилось как о помощи союзников. Страна в итоге спасла мир от фашизма, заплатив высокую цену, когда погибли 27 млн человек. После войны Москва длительное время возвращала долги, поставляя в США по взаиморасчётам редкие ресурсы, платину, золото, лес. При этом только спустя 61 год после Великой Победы эти выплаты были завершены.

Ленд-лиз — это товарный кредит, причём недешёвый: за все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины. Зеленский загоняет страну в долговую яму, — отметил Володин.

Палата представителей США ранее поддержала законопроект, который возвращает программу ленд-лиза для поставок вооружений Украине и западным партнёрам. Речь идёт о программе США, которая действовала в годы Второй мировой войны и позволяла в кратчайшие сроки поставлять вооружение союзникам. Американские конгрессмены отметили, что в рамках ленд-лиза Вашингтон сможет обойти определённые бюрократические препятствия при предоставлении помощи Киеву.