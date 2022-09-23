Война зеков: мобилизация в тюрьме и на воле Перевоспитываться или смыть преступление кровью

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Парадокс в том, что частичная мобилизация началась у нас прежде за колючей проволокой. Широко разошедшаяся в интернете запись выступления в некоей колонии строгого режима человека, похожего на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, вновь привлекла интерес широкой общественности к весьма щекотливой теме — возможному участию в СВО осужденных, в том числе и за тяжкие преступления. Нет, в годы Великой отечественной войны многие заключенные, включая и политических, получили возможность в рядах штрафных батальонов кровью смыть старые грехи, приведшие за решетку. Но это, утверждают критики, было другое, — вся страна поднялась ради спасения Родины. Сейчас, дескать, у нас просто локальная спецоперация.

Однако проблема заключается как раз в нехватке штурмовых частей, готовых идти в пробитые артиллерией проломы в обороне противника, занимая и освобождая новые территории. Притом, что уже привлечены и народная милиция донбасских республик, и частично отозванные из жаркой Африки «инструкторы» ЧВК, и части «Росгвардии». Вот только все понимают: запусками высокоточных ракет войну выиграть трудно. Надо иметь силы развивать эффект от таких поражающих ударов.

И тут человек, похожий на Пригожина, четко объясняет заключенным, что вербуют их именно в десантно-штурмовые батальоны. И прошедшие это горнило, через полгода участия в контактных боях, вплоть до «штыковой», получат помилование. Но решившимся перевернуть свою жизнь и срок обратной дороги не будет. А с дезертирами разговор будет короткий. И явно без суда присяжных. В тот момент, кстати, ужесточение наказания за дезертирство еще не обсуждалось.

Понятно, что реакция на возможность пополнения передовой эеками весьма неоднозначна. У нас уже битый год обсуждается возможность направления осужденных по экономическим статьям на стройки важных для страны объектов. Но консенсуса и по такому вопросу нет. А тут убийцам и торговцам наркотой доверят оружие. Не с одними же ножами они пойдут на вражеские траншеи и эскарпы. Да и потом, где гарантия, что выжившие и помилованные не вернутся к своим прежним привычкам. Не все же останутся и дальше в строю, в надежде отправиться в рядах «Вагнера» куда-нибудь в ЦАР или Мали, подальше от родных мест.

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер»

К тому же наша пропаганда жестко «отработала» по призыву в украинские карательные части уголовников-головорезов, а потому объяснять наши аналогичные планы стало куда труднее.

Между тем, новоявленный пророк Владимир Жириновский еще в 2014 году объявлял с трибуны: «Надо из тюрем выпускать, штрафбаты создавать. Сказать, что ни шагу назад...» Тогда такие заявление вызывали только смех.

Примечательно, что, по циркулирующим в интернет-пространстве слухам, даже высшие персоны российской преступной иерархии, воры в законе, дали команду смотрящим на зонах не только не препятствовать уходам на фронты СВО, но даже способствовать. И вроде в ответ у некоторых «серьезных людей» появится перспектива на УДО. Так что и в этом плане может быть рискованная сделка.

Но как резонно заметил уже точно сам Евгений Пригожин, недавно отмеченный, как утверждают, высшей наградой Родины, если не хотите, чтобы воевали зеки, посылайте на фронт ваших сыновей. И вариант призыва людей из действующего резерва, еще молодых силовиков в отставке не исключает варианта помилования через горнило боев.

И явно есть смысл в размышлениях о том, что каким бы злодеем не был Григорий Лукич Скуратов-Бельский, известный как Малюта, гибелью своей на поле брани, при штурме крепости в Ливонии, он сразу смыл с себя все свои грехи. Мертвые, как говорится, сраму не имут...