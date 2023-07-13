Внешний долг России обновил многолетний минимум ЦБ: внешний долг России сократился на $33 млрд с начала 2023 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Объем внешнего долга России с начала 2023 года сократился на $33 млрд и составляет $347,7 млрд, сообщили в ЦБ. По данным регулятора, этот показатель — самый низкий за последние 17 лет.

Как утверждается, такая тенденция связана с сокращением обязательств по различным долговым инструментам. Немаловажную роль сыграло и уменьшение задолженности органов государственного управления, что обусловлено реализацией нерезидентами ценных бумаг.

В значительной степени динамика показателя определялась сокращением обязательств прочих секторов по долговым инструментам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования, что было отчасти связано с реализацией механизма выпуска замещающих облигаций, — рассказали в ЦБ.

Ранее в Центробанке объяснили ослабление национальной валюты. Как рассказала первый зампред ЦБ Ксения Юдаева, стоимость рубля падает из-за изменения торгового баланса, что является следствием сокращения экспортной выручки.

Финансовый аналитик Александр Разуваев уверен, что в скором времени рубль начнет укрепляться за счет повышения ключевой ставки с 7,5% до 8%. Эксперт уверен, что к концу текущего года курс стабилизируется и зафиксируется на уровне 65–70 рублей за доллар США.