«Неприкрытое давление»: Захарова об угрозах США в отношении Грузии Захарова назвала угрозы США ввести санкции против Грузии вмешательством во внутренние дела страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Угрозы США ввести санкции в отношении Грузии в связи с возобновлением прямого авиасообщения с Россией являются вмешательством во внутренние дела двух стран и неприкрытым давлением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru. Дипломат подчеркнула, что не может быть здравого объяснения тому, почему США комментируют договоренности между двумя суверенными государствами.

Никакой другой квалификации, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может. Мы рассматриваем подобные менторские заявления Вашингтона как вмешательство во внутренние дела суверенных государств и в их отношения с третьими странами и неприкрытое давление, — заявила Захарова.

Ранее в Госдепе США предупредили Грузию о возможных санкциях из-за возобновления прямого авиасообщения с Россией. В случае обслуживания российских самолетов односторонние ограничительные меры могут коснуться компаний, работающих в грузинских аэропортах, заявили в американском дипломатическом ведомстве.

В Евросоюзе оказались разочарованы возобновлением прямого сообщения между Грузией и Россией. Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что это решение Москвы и Тбилиси ставит под угрозу перспективы евроинтеграции.