Власти продолжат помогать инвесторам, вкладывающимся в строительство отелей Правительство выделило 10 млрд рублей на помощь российским инвесторам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал приказ о выделении средств на помощь инвесторам, которые вкладываются в проекты по строительству модульных отелей. На соответствующие цели будет направлено 10 млрд рублей. Приказ опубликован на портале правительства России.

По поручению президента Правительство продолжает поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных средств размещения туристов <...> Субсидии будут предоставлены 58 регионам в течение 2023–2024 годов, что позволит реализовать инвестиционные проекты и создать новые места для комфортного отдыха туристов, — говорится в сообщении.

В июне на помощь инвесторам было выделено восемь млрд рублей. Новые субсидии позволят дополнительно построить свыше восьми тысяч номеров. Как отметил Мишустин, это станет стимулом для развития регионов. У граждан при этом расширится выбор мест для отдыха.

Ранее сообщалось, что Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на повышение заработных плат работников бюджетной сферы. Деньги на соответствующие цели будут взяты из федерального бюджета и резервного фонда правительства. Соответствующий приказ подписал председатель правительства.