Стало известно, сколько денег выделили на повышение зарплат бюджетников Правительство России выделило 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ выделило 30 млрд рублей на повышение заработных плат работников бюджетной сферы, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В документе уточняется, что деньги будут взяты из федерального бюджета и резервного фонда правительства РФ.

Речь идет об учителях, врачах, преподавателях вузов, а также тех, кто трудится в области науки и культуры. Из выделенных средств более 10,3 млрд рублей будет направлено на повышение зарплаты работников образовательных учреждений и свыше 9 млрд рублей — научных. Более 8,3 млрд рублей получат медицинские учреждения и почти 3 млрд рублей — учреждения культуры, — говорится в распоряжении.

Средства пойдут на реализацию указов президента Владимира Путина, согласно которым зарплаты сотрудников образовательной сферы должны составлять 100% от средней по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных работников — до 200% от средней зарплаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о резком повышении минимального размера оплаты труда в 2024 году. По его словам, МРОТ будет увеличен на 18,5%. Таким образом он значительно опередит темпы инфляции в стране.